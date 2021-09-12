شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل للاعبي الزمالك.. واجتماع مع كارتيرون قبل التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام كارتيرون بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين لتطبيقها خلال المران اليوم، كما طالب المدير الفني للزمالك، الجميع ببذل أقصى جهد لديهم.

فيما وضع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران اليوم بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقام لاعبو الزمالك، بالجري الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق قليلة، ثم تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة في دائرة صغيرة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني ممكن استعدادا للفترة المقبلة، وبالتحديد مواجهة أسوان بكأس مصر.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

من ناحية أخرى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، التفريط في عبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق بعد انتهاء الازمة التي كانت بين الثنائي والتي كانت متمثلة في عدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني.

وأشاد كارتيرون بالتزام عبد الله جمعة الفترة الماضية وبداية استعادته لمستواه مؤكدا لجهازه المعاون تراجعه عن فكرة رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة انه من المواهب الشابة واحد الاعمدة الرئيسية في صفوف الفريق ويمكن توظيفه في اكثر من مركز داخل الملعب.

في سياق مختلف يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش الأخيرة مع مسئولي نادي بيراميدز حول صفقة تبادلية كبرى تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ويسعي مسئولو نادي الزمالك للحصول علي خدمات الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز في صفقة تبادلية قد تتضمن الثنائي محمد عبد الغني ومصطفي فتحي من الزمالك، مع دفع الزمالك مقابل مادي، واتفق الطرفين الزمالك وبيراميدز علي قيمة المقابل المادي الفارق في الصفقة التبادلية، ويتبقي فقط توفير الزمالك للمبلغ المطلوب بالإضافة الي مقدم عقد عبد الله السعيد ودونجا والبالغ 25 % من قيمة مستحقات الموسم الأول لكل منهما.

واتفق مسئولي الزمالك مع الثنائي عبد الله السعيد ودونجا علي الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي القيمة المالية التي سيحصل عليها كلا اللاعبين ، حيث سيحصل عبد الله السعيد علي 20 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل دونجا علي 12 مليون جنية في الموسم.