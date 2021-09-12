شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق جاهز للمشاركة فى السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق يستعد للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد وصول واقي الوجه خلال الساعات المقبلة والذي سيساعده على المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كبير، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر بشكل طبيعي بعد ارتداء واقي الوجه.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لإتحاد الكرة تمهيداً لقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة الأولى للأهلى قيد السداسى المعار وهم أليو بادجي علي سبيل الإعارة لأميان الفرنسي ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركي وأحمد ياسر ريان إلى التأي التركي وفهد جمعة الي سموحة لمدة موسمين وأحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم لسموحة أيضاً وشادى رضوان للبنك الأهلى إعارة موسمين، تمهيداً لرفع اسماؤهم فى القائمة الثانية وقيد الصفقات الجديدة وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، لصالح نادي الزمالك والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.