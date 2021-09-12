شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للإسماعيلى لإعلان تعيين طلعت يوسف وتقديم الصفقات الجديدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النادى الإسماعيلى ظهر غداً الاثنين مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق ، وأعلن عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، نجاح ناديه فى الاتفاق مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى ليتولى مهمة المدير الفنى للدراويش بالموسم الجديد خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وقال عماد سليمان فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" اتفقنا مع طلعت يوسف على تدريب الإسماعيلى لمدة موسم قابل للتجديد موسماً أخر بالاتفاق بين الطرفين، وتم الاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون له ويتكون من محمد صلاح أبو جريشة مديراً للكرة وأحمد عبد اللطيف مخطط للأحمال، ومحمد حمص مدرب عام بجانب مدرب عام أخر وهو إما منير عقيلة أو محمد إبراهيم، وخالد عبد الله مدرب لحراس المرمى".

وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة في جميع الأندية التي قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع طلعت يوسف لتدريب الدراويش فى فترة سابقة، ولكنه اعتذر عن الاستمرار بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه قاد خلالها تدريبا وحيدا، لخلافات إدارية كما أوضح بعدها فى تصريحات تليفزيونية.

وكانت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، قد قررت تأجيل البت فى قرار دخول الدراويش معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد وإستطلاع رأيه فى هذا الشأن لاسيما أن النادى يعانى من أزمة مادية تمنع خوض معسكر خارج الأراضى المصرية.

كما قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد لـ غداً الاثنين استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاريةوذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.