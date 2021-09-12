شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد عبد الله جمعة لحساباته ويرفض رحيله عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد انتهاء الأزمة التي كانت بين الثنائي، المتمثلة في عدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني.

وأشاد كارتيرون بالتزام عبد الله جمعة الفترة الماضية وبداية استعادته لمستواه، مؤكدا لجهازه المعاون تراجعه عن فكرة رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أنه من المواهب الشابة وأحد الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق ويمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب.

من ناحية أخرى يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش الأخيرة مع مسئولي نادي بيراميدز حول صفقة تبادلية كبرى تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ويسعي مسئولو نادي الزمالك للحصول علي خدمات الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز في صفقة تبادلية قد تتضمن الثنائي محمد عبد الغني ومصطفي فتحي من الزمالك، مع دفع الزمالك مقابل مادي، واتفق الطرفين الزمالك وبيراميدز علي قيمة المقابل المادي الفارق في الصفقة التبادلية، ويتبقي فقط توفير الزمالك للمبلغ المطلوب بالإضافة الي مقدم عقد عبد الله السعيد ودونجا والبالغ 25 % من قيمة مستحقات الموسم الأول لكل منهما.

واتفق مسئولي الزمالك مع الثنائي عبد الله السعيد ودونجا علي الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي القيمة المالية التي سيحصل عليها كلا اللاعبين ، حيث سيحصل عبد الله السعيد علي 20 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل دونجا علي 12 مليون جنية في الموسم.