شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مكاوى أول لاعب يسجل للأهلى و رستم للزمالك فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد أحمد مكاوي لاعب الأهلى السابق، أحد رموز الكرة المصرية، ومن ضمن اللاعبين الأساسيين في النادى الأهلى في أول نسخة من بطولة الدورى ، والتي أقيمت عام 1948.

ونجح مكاوى، أن يسجل أول هدف لفريقه في مرمى الغريم التقليدي الزمالك، في أول مباراة قمة بأول بطولة دوري مصري، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وسجل أحمد مكاوي هدف الأهلي الأول في المباراة ، و سجل سيد عثمان الهدف الثانى.

فى المقابل سجل سيد رستم هدف الزمالك الأول، فى أول مباراة قمة، والذى يٌعد أيضا أول لاعب يسجل هاتريك فى مباريات الدورى، عندما أحرز ثلاثة أهداف فى مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى عام 1948

كما يٌعد مكاوى هو أول لاعب يسجل هدفًا في تاريخ النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري عام 1948، في المباراة التي جمعت الأهلى مع فريق يونان السكندري، و التي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد ، أحرز فيها مكاوي هدفين والأهداف الثلاثة الأخرى سجلها لهيطة وحلمي أبو المعاطي وبخيت.

وواصل مكاوى إنجازاته حتى لٌقب بهداف الدورى عام 1952/1953 ، كأول لاعب في تاريخ الأهلي، يحقق اللقب برصيد 13 هدفًا سجلهم في فرق الدوري، وبعد 3 مواسم أعلن اعتزاله بعدما تعرض لحادث موتوسيكل، مع زميله سعد راشد، تسبب له في إصابة أنهت على مسيرته الكروية، وفي العام التالي، قرر النادي الأهلي تعيينه مساعدًا للمدرب المجري تيتكوش، ثم بعدها توجه إلى العمل الصحفي ، حتى يوم 5 أبريل عام 1996.