ريكاردو سائق مكلارين يفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

فاز الأسترالي دانييل ريكاردو، سائق مكلارين، بجائزة إيطاليا الكبرى ضمن سباقات بطولة العالم للفورمولا 1.



وباتت هذه المرة هي الأولى التي ينجح فيها فريق مكلارين في الصعود إلى منصات التتويج كفائز بعد غياب استمر 9 سنوات، وتحديدا منذ 2012.

ولم يكتف مكلارين بالحصول على المركز الأول، حيث تفوق ريكاردو على زميله في الفريق لاندو نوريس صاحب المركز الثاني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، الذي افتقد سائقه الأول البريطاني لويس هاميلتون، بعدما تم إقصاؤه من السباق.

هاميلتون ودع السباق مبكرا مع الهولندي ماكس فرستابن، سائق ريد بول، بعد تصادم وقع بينهما، دون أن يتعرض أي منهما للإصابة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصطدم فيها السائقان أثناء السباق، حيث تكرر ذلك الأمر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، في يوليو/تموز الماضي.

يُذكر أن السائق الأسترالي انطلق من الصف الأول وخطف الصدارة من فرستابن في المنعطف الأول، ليحقق فوزه الأول منذ أن كان يشارك مع ريد بول في 2018.