الامارات | الشارقة يقدم خدمات مجانية لجمهوره قبل مواجهة الوحدة في "آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقدم خدمات مجانية لجمهوره قبل مواجهة الوحدة في "آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن العديد المبادرات من بينها توفير تذاكر المباراة وإجراء فحوصات "بي سي آر" مجانا، وكذلك توفير أدوات التشجيع والمياه الباردة، وذلك لتشجيع جمهوره من أجل الوجود في المدرجات خلال المواجهة المرتقبة للفريق الثلاثاء، أمام نظيره فريق الوحدة في دوري أبطال آسيا للأندية.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر "توتير": "يسعدنا الإعلام عن أنه سيتم توزيع أعداد كبيرة من الاعلام والأوشحة التي تحمل ألوان وشعارات الملك على الجماهير التي ستحضر القمة الآسيوية، بالإضافة لتوفير الأدوات التشجيعية والمياه الباردة وكل ما يدعم الحضور الجماهيري".

واستعد نادي الشارقة جيدا للمواجهة المرتقبة أمام الوحدة التي يخوضها وهو في قمة معنوياته بعد فوزه الثمين على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الجمعة الماضية، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

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