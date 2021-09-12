الامارات | تعرف إلى المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهر أغسطس الذي شهد انطلاقة الموسم الجديد بإقامة أول جولتين من المسابقة.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ماجد حسن لاعب شباب الأهلي الذي خاض 158 دقيقة وسجل هدف فوز فريقه في الجولة الأولى أمام الإمارات، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة، الذي سجل 3 أهداف في أول مباراتين منها ثنائية أمام العروبة وهدف أمام بني ياس، وسيكون المرشح الثالث هو التوجولي لابا كودجو لاعب العين الذي سجل 3 أهداف أيضاً بثنائية أمام خورفكان وهدف أمام الإمارات، كما يتواجد زميله بندر الأحبابي الذي خاض 179 دقيقة في أول مباراتين وصنع هدفاً، كما تضم القائمة الجنوب إفريقي تولاني سيريرو لاعب الجزيرة الذي خاض أول مباراتين بالكامل وصنع هدفاً وقام بـ 216 تمريرة صحيحة.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر أغسطس، فيتواجد 3 حراس نجحوا بالحفاظ على نظافة شباكهم في أول مباراتين، وهم: علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، عادل الحوسني حارس الشارقة، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس ثلاثة أسماء حققت العلامة الكاملة في انطلاق الموسم، وهم: مهدي علي مدرب شباب الأهلي، سيرجي ريبيروف مدرب العين وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين، وسيتم تكريم الفائزين في مباريات الجولة الرابعة.

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