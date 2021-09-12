تعرف على موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعود فريق الهلال السعودي لمنافسات دوري أبطال آسيا 2021، حيث يخوض غمار الدور ثمن النهائي، مساء يوم الإثنين.



ويسعى الهلال لاستعادة اللقب الذي لم يتوج به منذ عام 2019، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

تنطلق المباراة المرتقبة في الثامنة مساء يوم الإثنين، بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد نادي الوصل الإماراتي.

تتولى قناة SSC7 HD نقل المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يسبق المباراة استوديو تحليلي للوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوف الفريقين.