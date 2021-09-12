بطولة إيطاليا: سامبدوريا يفرض تعادلاً على إنتر ويوقف بدايته المثالية

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روما: بعد بداية مثالية في الدفاع عن اللقب، سقط إنتر في التعادل 2 2 أمام مضيفه سمبدوريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في تحضير غير مثالي لاستقبال ريال مدريد الإسباني الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب لويجي فيراريس سجل فيديريكو ديماركو (18) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (44) هدفي إنتر، فيما أحرز الياباني مايا يوشيدا (33) وتوماسو أوغيللو (47) هدفي سمبدوريا.

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

وكان إنتر قدم بداية مثالية بالدوري في مرحلتيه الأوليين، محققاً فوزين متتاليين على جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا 3 1.

وبعد فرص عدة متبادلة بين الفريقين، نجح إنتر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعد ركلة حرة تحصل عليها مارتينيس على مشارف منطقة الجزاء، سددها ديماركو صاروخية مباشرة في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس.

وكاد مارتينيس أن يسجل الهدف الثاني، بعد كرة طويلة من الدفاع وصلت إلى الأرجنتيني، ليتوغل داخل المنطقة ويطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة، لكن الحارس تألق وأبعدها لركنية.

التعادل

وسرعان ما أدرك المدافع يوشيدا التعادل لفريقه بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، وصلت إلى الياباني الذي سدد كرة ارتطمت بأقدام مهاجم إنتر البوسني إدين دجيكو، وغيرت اتجاهها لتهز الشباك (33).

وفي الدقيقة 44، ضاعف مارتينيس النتيجة لـ"نيراتسوري" بعد عرضية رائعة من نيكولو باريلا، ليحولها الأرجنتيني غير المراقب بلمسة في الشباك.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة من سامبدوريا، ومن عرضية متقنة من البولندي بارتوش بيريجنسكي، قابلها أوغيللو بتسديدة رائعة، اكتفى حارس انتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش بمشاهدتها تسكن شباكه (47).

وأضاع الكرواتي إيفان بيريشيتش خطف الهدف الثالث بعد انفراده بالمرمى، فحول كرة لا هي تسديدة ولا تمريرة لم يتمكن دجيكو من اللحاق بها، لتخرج إلى ضربة مرمى (51).

وتعرض ستيفانو سينسي الذي دخل بديلاً للتركي هاكان تشالهان أغلو للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليكمل إنتر المباراة بعشرة لاعبين بعدما استهلم تبديلاته الخمسة.