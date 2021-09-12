شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يخسر 9 / 0 أمام روسيا فى كأس العالم بليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.

ويلتقى منتخب مصر مع جواتيمالا يوم 15 سبتمبر الجارى فى الجولة الثانية، ويختتم المنتخب مبارياته بالمجموعة الثانية أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.