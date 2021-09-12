شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن صفقة وليد الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولى نادى بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى بالوداد المغربى، قبل الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق بيراميدز على ضم وليد الكرتى فى الميركاتو الصيفى الحالى بعدما رحل اللاعب عن فريقه المغربى، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة فى اتمام الصفقة بين الكرتى وبيراميدز قبل الإعلان الرسمى عنها.

ومن أبرز أرقام وليد الكرتي:

القيمة التسويقية 675 ألف يورو

السن 26 سنة مواليد 23 يونيو 1994

لعب32 مباراة هذا الموسم بمعدل 2.625 دقيقة

ساهم فى 10 أهداف هذا الموسم

سجل 5 أهداف

صنع 5 أهداف

يلعب فى مركزى 8 و 6 فى الملعب.

فاز بـ 5 بطولات دورى الابطال والسوبر الأفريقي و3 دوري مغربي

انضم إلى الوداد موسم 2013 قادما من أولمبيك خربيكة.