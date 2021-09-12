شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد 26 نوفمبر المقبل موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن إخطار اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بتحديد يوم 26 نوفمبر المقبل لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات وتغيير بعض بنود اللائحة.

وأعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى من قبل أسماء الهيئات التى أقرت اللجنة الأولمبية أحقيتها فى حضور الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد.

وضمت القائمة 54 هيئة وهى الأهلى والشمس وهليوبوليس والطيران والجزيرة والغابة واتحاد الشرطة والقاهرة والنصر وهليوليدو ووادى دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش والزهور ومصر للبترول والداخلية والشرقية للدخان والزمالك و6 أكتوبر والترسانة وحدائق الأهرام والصيد والاتحاد السكندرى وسبورتنج وأصحاب الجياد وسموحة وإسكندرية للبترول ودلفى.

كما تضم الهيئات أيضا كلا من، طنطا و بلدية المحلة و المؤسسة العسكرية و ألعاب دمنهور و القناطر و غزل المحلة و بنها و القناة و شباب طوخ و كفر الشيخ و ميت علوان و جزيرة الورد و الحوار و شباب مصر و بتروجت و محافظة الفيوم و ناصر لأبناء الشعب والمنيا وقارون وأبو تشت وبزيد قتل و كيما أسوان و فزارة و أبو سمبل و جيل المستقبل و بلانة .