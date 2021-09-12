شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يشارك فى الدورى العالمى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، على مشاركة منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى الذى يقام بروسيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، ضمن بطولات البريميرليج.

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد تصفيات غدا الإثنين للاعبى المنتخب، لاختيار القائمة المقرر مشاركتها في منافسات الدورى العالمى، حيث تقام التصفيات بصالة 4 في استاد القاهرة.

ويقيم الاتحاد تصفيات للاعبى منتخبات الناشئين والشباب، لاختيار القائمة المقرر مشاركتها في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها بقبرص في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل .

وحقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه فى ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

كما حقق الميداليات كل من عبد الله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم ، مالك سلامة بذهبية وزن 60 كجم رجال ، توج يوسف بدوي بذهبية وزن تحت 84 كجم ، توج طه طارق بذهبية وزن +84 كجم ،بينما توجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم ، وحصدت سهيلة أبو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم ، وحصد الميدالية الفضية كل من عمر أشرف وزن ٨٢ كجم وحازم احمد وزن +٨٤ بجانب فضية فريق الكاتا رجال .

وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم وريم سلامة برونزية وزن 50 كجم ومحمد رمضان وزن 84 مجم ولاعبو كاتا الرجال (ب) بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.