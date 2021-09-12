شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفاوض أحمد فتحى لضمه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا للانضمام لصفوف فريق فيوتشر الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، من أجل تدعيم صفوفه بعدد من عناصر الخبرة.

وتحدث أحد مسئولى نادى فيوتشر مع أحمد فتحى بشكل مباشر لعرض عليه الانضمام لصفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى الحالى، وأكد الجوكر أنه يرغب فى الاستمرار مع فريق بيراميدز خاصة بعدما بدأت تظهر علامات الانسجام بين اللاعبين، ومن الصعب أن ينتقل فى الوقت الحالى لفريق حديث.

ويسعى مسئول نادى فيوتشر لإقناع أحمد فتحى بتلك الخطوة، حيث ينتظر مسئولى الفريق الصاعد حديثًا للدورى إبداء الجوكر ترحيبه حتى يدخلون فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز، خاصة أن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع ناديه.

فى سياق أخر، يقود اليوم، الأحد، إيهاب جلال المديرالفنى الجديد لفريق بيراميدز، تدريبات فريقه الجماعية على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وذلك بعد إعلان توليه المهمة بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال جلسة سريعة مع اللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران، ستكون عبارة عن جلسة تعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين، وشرح خطة المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.