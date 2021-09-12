هل يعيد حسام حسن الوافد الجديد للأهلى أمجاد "العميد" فى التتش؟

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القاهرة - سامية سيد - أصبح حسام حسن مهاجم سموحة السابق الآن حديث السوشيال ميديا والجماهير المصرية بعد إنتقاله إلى الأهلى بطل مصر وأفريقيا وثالث كأس العالم، وينتظر حسام الكثير والمثير مع النادي الأهلي الذي يشارك في أكثر من بطولة سنوياً ويحتاج لكثير من التركيز والروح والمثابرة لأرضاء جماهير القلعة الحمراء التي لا تتهاون ولا تعرف الهزيمة.

وبات حسام حسن فى انتظار تركة ثقيلة تركها العميد حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى الذى تألق سنوات عديدة بالقميص الأحمر وصنع انجازات خالدة، فقد بدأ العميد مسيرته الكروية مع النادى الأهلى عام 1984، واستمر حتى عام 1990، شارك فى 81 مباراة وسجل خلالها 34 هدفا، وفى موسم 1991/1990 انتقل إلى نادى باوك اليونانى ليبدأ مشوار الاحتراف، ولعب معهم 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وكان النادى الأهلى وجهة العميد بعد اتخاذ قرار العودة للوطن.

وحقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة وشارك فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه.

فيما يعد حسام حسن الوافد الجديد للقلعة الحمراء من ناشئ أكاديمية الزمالك، حيث التحق بها في 2009، قبل انتقاله إلى طلائع الجيش، والذي استمر معه وتألق حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2012-2013، لعب حسام مع الفريق مبارتين من أهمهما مباراة ضد الاتحاد السكندري والذي سجل فيها أول أهدافه وكان في الجوله الـ12 من جولات الدوري المصري الممتاز 2012.

وكانت محطته الثانية نادي الداخلية والذي لمع فيه بريقه، وأصبح لافتًا لأنظار الفرق الكبرى، حيث بدأ في تسجيل المزيد من الأهداف التي ساهمت في تصدر فريقه للدوري في أولى جولات الدورى، والمساهمه في البقاء في الدوري وكان ذلك في موسم 2014-2015.

وانتقل بعدها إلى نادي الحي الراقي "سموحة" السكندري، والذي عرفه الجماهير المصرية من خلاله ضمن الانتقالات الشتويه لعام 2016 والذي يعد كخطوة هامة في مشواره الكروي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق ، ويعد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة فى بطولة الدوري.

بينما شارك حسام حسن مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالهم أهداف.

وعبر حسام حسن، المنضم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابه تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار15 عاما.

وقال حسام حسن فى تصريحات سابقة: «المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، والكابتن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حسم الأمور بشكل ناجح، أنا سعيد للغاية وشعوري لا يوصف بعدما حققت الحلم الذي طال انتظاره، خاصة أنني أنتمي لعائلة أهلاوية وانتصارات النادي هي مصدر سعادتها على الدوام».

البداية 2006

وتحدث حسام حسن عن بدايته حلمه بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي قائلا: «في 2006 تقدمت لخوض الاختبارات في قطاع الناشئين بالنادي، ولكن لم يحالفني التوفيق، والحمد لله بعد 15عامًا نجحت في تحقيق هذا الحلم الذي لم أتخل عنه يومًا، وكنت أقاتل لتحقيقه، حيث قدمت كل ما أملكه من جهد وعرق لكي أنجح في اللعب لنادي القرن».

وأضاف: «الموسم الجاري قدمت أداء مميزا جعلني مرشحا للانتقال إلى أكثر من فريق سواء داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقيت العديد من العروض بأرقام كبيرة، لكن قراري من البداية كان النادي الأهلي الذي لا يمكن مقارنته بأحد.. لم أتردد لحظة في الموافقة على العرض، ولم يشغلني شيء طوال فترة المفاوضات سوى أن تكتمل بنجاح وهو ما تحقق، وهنا أشكر كل من ساندني حتى حققت حلم حياتي».

الأهلي.. الهدف

وأشار حسام حسن، إلى أنه طوال رحلته الاحترافية، كان هدفه الأول هو اللعب في الأهلي وقال: « تنقلت بين أكثر من فريق وكان هدفي الأول هو الوصول إلى القمة.. عندما كنت في ناشئي نادي طلائع الجيش، كنت معجبا جدًا بتجربة محمد الشناوي، حارس الفريق الذي كان يلعب للطلائع وقتها، كانت تجربته ملهمة بالنسبة لي بعدما رحل عن الأهلي، وكان يقدم مستويات كبيرة، وسعيد للغاية لأننا سوف نجتمع بفريق واحد، وهو أحد أبرز حراس المرمى في مصر وإفريقيا».

صداقة قوية

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال حسام حسن: «علاقتي مميزة بمعظم لاعبي الأهلي، وقد تزاملنا في المنتخبات الوطنية لفترات عديدة وتربطني صداقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بعد أن لعبنا في سموحة، وكذلك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.. بالتأكيد أنا واثق من احتواء لاعبي الفريق لأي وافد جديد، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بالنجاح في تجربتي بالفترة المقبلة».

طموحات بلا حدود

وتحدث حسام حسن عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها بلا حدود، خاصة أن الفريق يستعد لخوض العديد من التحديات والبطولات، ويسعى للفوز بها وقال:« أنا متشوق للغاية لبدء مشواري مع الفريق، وأتطلع لأكون صاحب بصمة في الفوز بكل البطولات.. مازال الموسم به العديد من التحديات والبطولات لنفوز بها، وبالتأكيد أتمنى تتويج الفريق ببطولة السوبر المحلي والسوبر الإفريقي وطموحاتي بلا حدود».

وواصل: « أحلم باللعب في كأس العالم للأندية.. النادي الأهلي الوحيد بين أندية مصر الذي شارك في هذه البطولة العالمية، وبالتأكيد حصلت على فرصة العمر؛ لكي أكون ضمن الفريق الذي سوف يشارك في النسخة المقبلة باليابان.. حماسي كبير لتقديم أفضل ما يمكنني؛ لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني، وأساهم في صناعة تاريخ جديد في كل البطولات والمحافل».



مثلي الأعلى مثلي الأعلى

وعن مثله الأعلى في مسيرته الكروية قال حسام حسن: «الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو مثلي الأعلى.. منذ الصغر وأنا أحلم بأن ألتقي به وقد منحني القدر فرصة اللعب في الأهلي لأكون قريبا من تحقيق هذه الأمنية.. الكابتن الخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به».

جاهز للتحديات

وأضاف: « جاهز لكل التحديات.. أنا أعرف جيدا أن الأهلي لا يقبل سوى الفوز بالبطولات، وأنا أعشق التحديات.. أعرف أيضا أن اللعب للفريق يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز والابتعاد عن الضغوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي، وأن يكون لي دور مع الفريق خلال الفترة القادمة».



القاضية وواصل: « بدون شك اللعب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب، فهو مدير فني صاحب تاريخ كبير، فضلا عن إنه صاحب رؤية، والكل يعرف أنه يملك القدرة على تطوير اللاعبين والتعامل معهم بأفضل ما يكون من الناحية النفسية، وهو ما يجعلني متحمسا للغاية للتدرب معه والاستفادة منه بشدة».القاضية

واختتم حسام حسن حديثه، مؤكدا أنه «مشجع أهلاوي» ويشاهد مباريات الأهلي في كل البطولات وقال: « أحرص على متابعة مباريات الأهلي بشكل منتظم، وقد عشت حالة من الترقب خلال مباراة نهائي إفريقيا التي حسمها محمد مجدي أفشة بالضربة القاضية في شباك الزمالك.. أما في نهائي العاشرة فكنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية، وكانت سعادتي لا توصف به.. أتمنى أن أنجح برفقة زملائي في الفريق في الفوز باللقب الحادي عشر».