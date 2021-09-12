شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مصر و تونس فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الطائرة مع نظيره التونسى غدا الإثنين، فى تمام الرابعة عصرا بنصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى رواندا، ينما يلتقى فى نفس الدور المغرب مع الكاميرون.

وفاز منتخب مصر للكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل منتخب مصر لكرة الطائرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا بعد التغلب على منتخب المغرب أمس الجمعة بنتيجة 3-1 في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة فى ختام مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 22-25، 25-18، 25-19.

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول على نظيره التنزاني بنتيجة 3 / 0 فى ثانى لقاءاته بمشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار المنافسة من نظيره الكينى لأول مرة فى التاريخ بنتيجة 3/2، قبل أن يهزم المغرب في ختام دور المجموعات.

واختار محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة فى رواندا والتى ضمت كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.