شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقتى السعيد ودونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولى نادى الزمالك الرتوش الأخيرة مع مسئولي نادي بيراميدز حول صفقة تبادلية كبرى تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ويسعي مسئولى نادي الزمالك للحصول على خدمات الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز في صفقة تبادلية قد تتضمن الثنائي محمد عبد الغني ومصطفي فتحي من الزمالك، مع دفع الزمالك مقابل مادي، واتفق الطرفين الزمالك وبيراميدز علي قيمة المقابل المادي الفارق في الصفقة التبادلية، ويتبقي فقط توفير الزمالك للمبلغ المطلوب بالإضافة الي مقدم عقد عبد الله السعيد ودونجا والبالغ 25 % من قيمة مستحقات الموسم الأول لكل منهما.

واتفق مسئولي الزمالك مع الثنائي عبد الله السعيد ودونجا على الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي القيمة المالية التي سيحصل عليها كلا اللاعبين، حيث سيحصل عبد الله السعيد على 20 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل دونجا على 12 مليون جنية في الموسم.

من ناحية أخرى ازدادت فرص محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، فى البقاء مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، بعدما كان قريبًا من الرحيل عن الفريق، إلا أن اقتراب رحيل محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، على سبيل الإعارة لنادى فيوتشر إف سى، عزز فرص عواد فى البقاء داخل صفوف قلعة ميت عقبة، حيث سيحتاج الفريق إلى جهود عواد للمشاركتهم فى العديد من البطولات سواء على المستوى المحلى أو فى دورى أبطال إفريقيا فى الموسم المقبل.

وتلقى محمود جنش، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الزمالك، وكشف مصدر مقرب من الحارس أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية.

وتابع المصدر ذاته، أن جنش سوف يحسم مصيره بشكل نهائى خلال الفترة الجارية وفقا لمباحثاته مع إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خاصة فى ظل ابتعاده عن الصورة على خليفة الأزمة التى حدثت بينه وبين كارتيرون فى مباراة سيراميكا بمنافسات الدورى المنقضى ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض.