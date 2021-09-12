منتخب الصالات يتأخر أمام روسيا 3 / 0 فى الشوط الأول بكأس العالم

وبدأ المنتخب الوطني مبارياته فى كأس العالم بمواجهة روسيا اليوم الاحد، ثم يلتقى جواتيمالا 15 سبتمبر ، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.