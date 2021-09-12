شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تقفز للمركز 75 عالميا بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت ميار شريف بطلة مصر في التنس 20 مركزا فى التصنيف العالمي للتنس حيث وصلت إلى المركز 75 عالميًا في إنجاز كبير للتنس النسائي المصري، وذلك بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها عـلـى الإيطالية مـارتـيـنـا تـريـڤـيـسـان 2-0 فـي المباراة النهائية.

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في انجاز تاريخي للتنس المصري.

وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين .