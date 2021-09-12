شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أول فريق مصرى يواجه برشلونة رسميا بعيدا عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فريق الزمالك لكرة اليد أول فريق مصرى يلتقى برشلونة رسميًا فى مختلف الألعاب فى لقاء رسمى يومى 6 أكتوبر المقبل فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالسعودية.

وسبق للأهلى مواجهة برشلونة وديا مرتين على صعيد كرة القدم، إلا أن مواجهة الزمالك فى كرة اليد لفريق البارسا تعد أول مواجهة رسمية لفريق مصرى.

والزمالك لن يكون ممثل مصر الوحيد فى كأس العالم للأندية، ولكن على زين نجم المنتخب أيضا يعد ممثلا وسفيرا لبلده ولكن فى صفوف برشلونة الإسباني المقرر أن يواجه الزمالك يوم 6 أكتوبر القادم.

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد السوبر الأفريقى بنتيجة 28/27 ، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.

ونجح الإسبانى أوليفر روى المدير الفنى للزمالك فى أول إختبار رسمى له مع القلعة البيضاء منذ توليه المهمة خلفا للمدير الفنى السابق حسين زكى فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد.