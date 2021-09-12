شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو يد الزمالك يحصلون على لقاح كورونا لإنهاء إجراءات مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد فتحى المشرف على فريق كرة اليد بنادى الزمالك تلقى جزء من لاعبى الفريق صباح اليوم، لقاح فيروس كورونا من أجل إنهاء إجراءات السفر للمشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية أكتوبر المقبل.

وقال فتحى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جزء من اللاعبين أيضا حصل على اللقاح مع المنتخب وجارى حصول باقى الفريق والجهاز الطبى والإدارى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز على الأهلى فى قمة السوبر الأفريقى بالفوز بنتيجة 28/27 فى مواجهة القمة التى جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.

وخطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.