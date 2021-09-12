شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى ينافس على أفضل تصدٍ بالكونفدرالية الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر حساب بطولة الكونفدرالية ودورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فيديو على تويتر لأفضل تصديات حراس المرمى ببطولة الكونفدرالية ومن ضمنهم أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، خلال النسخة الماضية، وعلق حساب البطولة على الفيديو: الموسم الماضي من كأس الكونفدرالية شهد العديد من التصديات الرائعة.. من كان الحارس الأفضل في البطولة؟.
وخضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، لجراحة في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.
ويقود اليوم، الأحد، إيهاب جلال تدريبات فريقه الجماعية على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال جلسة سريعة مع اللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران، ستكون عبارة عن جلسة تعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين، وشرح خطة المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.