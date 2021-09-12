شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى ينافس على أفضل تصدٍ بالكونفدرالية الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب بطولة الكونفدرالية ودورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فيديو على تويتر لأفضل تصديات حراس المرمى ببطولة الكونفدرالية ومن ضمنهم أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، خلال النسخة الماضية، وعلق حساب البطولة على الفيديو: الموسم الماضي من كأس الكونفدرالية شهد العديد من التصديات الرائعة.. من كان الحارس الأفضل في البطولة؟.

وخضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، لجراحة في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.