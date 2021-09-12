7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،اتحاد الكرة يرفض اعتماد قائمة اللاعبين الأولية للزمالك والمصرى، رسميًا.. الزمالك يشارك فى كأس العالم للأندية لكرة السلة ، الراتب يمنع المقاولون من ضم مروان محسن فى الصيف .

الراتب يمنع المقاولون من ضم مروان محسن فى الصيف

استبعد نادى المقاولون العرب، فكرة ضم مروان محسن مهاجم الأهلى السابق، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأحمر مؤخراً، ويرى المقاولون أن راتب اللاعب سيكون عقبة أمام دخوله في حسابات الفريق خاصة في ظل وجود أندية الشركات الصاعدة حديثاً إلى الدورى المصرى والتى غيرت سوق الانتقالات في الكرة المصرية بعد رفع الأسعار.

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اعتماد القائمة الأولية للاعبى ناديى الزمالك والمصرى استعدادا للموسم الجديد حيث كان أخر موعد لإرسالها يوم 9 سبتمبر الجارى.

رسميًا.. الزمالك يشارك فى كأس العالم للأندية لكرة السلة

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022. خالد قمر ينتقل للجونة مقابل 3 ملايين جنيه hنتقل خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندرى إلى نادى الجونة، لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، بعد الجلسة التى جمعت اللاعب مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وحصل خلالها الاتحاد على 3 ملايين جنيها مقابل حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به . اعترف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، بوجود مفاوضات مع معين الشعبانى مدرب الترجى التونسى السابق، لخلافة على ماهر في تدريب الفريق البورسعيدى.

طلب حسام حسن الوافد الجديد للنادى الأهلى من الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، ارتداء القميص رقم 9 بالموسم الجديد لاسيما بعد رحيل مروان محسن مهاجم المارد الأحمر منذ أيام قليلة، وعبر حسام حسن عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابه تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار15 عاما.