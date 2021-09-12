شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يُزيد فرص عواد فى البقاء داخل نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدادت فرص محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، فى البقاء مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، بعدما كان قريبًا من الرحيل عن الفريق، إلا أن اقتراب رحيل محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، على سبيل الإعارة لنادى فيوتشر إف سى، عزز فرص عواد فى البقاء داخل صفوف قلعة ميت عقبة، حيث سيحتاج الفريق إلى جهود عواد للمشاركتهم فى العديد من البطولات سواء على المستوى المحلى أو فى دورى أبطال إفريقيا فى الموسم المقبل.

وتلقى محمود جنش، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الزمالك، وكشف مصدر مقرب من الحارس أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية.

وتابع المصدر ذاته، أن جنش سوف يحسم مصيره بشكل نهائى خلال الفترة الجارية وفقا لمباحثاته مع إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خاصة فى ظل ابتعاده عن الصورة على خليفة الأزمة التى حدثت بينه وبين كارتيرون فى مباراة سيراميكا بمنافسات الدورى المنقضى ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.