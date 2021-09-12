شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجبر كيروش اتحاد الكرة على إقامة الدورى الجديد من مجموعتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، عقب وصوله إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل للتعرف على طلباته خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه وعلى رأسها التأهل لكأس العالم 2022.

وطلب كيروش من خلال محادثاته مع نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، معسكرات طويلة للفراعنة خلال الفترة المقبلة بهدف توصيل فكره للاعبين، وتحفيظهم طريقة لعبه وعلاج الأخطاء الموجودة فى الفريق.

وبات اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد مطالب كيروش فى ظل كثرة الارتباطات الكثيرة لمنتخب مصر وكذلك الأندية المصرية فى الموسم المقبل، وهو ما قد يجعل اتحاد الكرة يفكر مجددا فى إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين وليس بشكله الطبيعى كما أعلن اتحاد الكرة مؤخرا.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.