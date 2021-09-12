شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إجراءات رفع المعارين من القائمة وقيد الصفقات الجديدة قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى النادى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لإتحاد الكرة تمهيداً لقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة الأولى للأهلى قيد السداسى المعار وهم أليو بادجي علي سبيل الإعارة لأميان الفرنسي ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركي وأحمد ياسر ريان إلى التأي التركي وفهد جمعة الي سموحة لمدة موسمين وأحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم لسموحة أيضاً وشادى رضوان للبنك الأهلى إعارة موسمين، تمهيداً لرفع اسماؤهم فى القائمة الثانية وقيد الصفقات الجديدة وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، لصالح نادي الزمالك والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

مباريات كأس مصر سوف تُقام أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.