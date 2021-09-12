تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليدز يونايتد في إطار الجولة الرابعة من منافسات بريميرليج.

وشهد التشكيل الرسمي لليفربول مشاركة محمد صلاح أساسيًا ليقود الجانب الهجومي مع الثنائي ساديو ماني ودييجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.