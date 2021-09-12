اخبار الرياضه

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام ليدز يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليدز يونايتد في إطار الجولة الرابعة من منافسات بريميرليج.

وشهد التشكيل الرسمي لليفربول مشاركة محمد صلاح أساسيًا ليقود الجانب الهجومي مع الثنائي ساديو ماني ودييجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا