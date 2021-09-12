أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإساني مؤقتا بفوز قاتل على إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني فوزاً قاتلاً على مضيفه إسبانيول 2-1 في افتتاح مباريات الأسبوع الرابع من البطولة ليتصدر الليجا مؤقتا.

ويدين الروخي بلانكوس بالفوز إلي مهاجمه الفرنسي توماس ليمار الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

تقدم أصحاب الأرض برأسية رائعة من راؤول دي توماس افي الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول وتعادل كاراسكو بهدف من مجهود فردي في الدقيقة 79.

والغى الحكم خوان مارتينيز مونويرا هدفاً لأتلتيكو سجله الفرنسي توماس ليمار في الدقيقة 53 بعد قرار حكم الفيديو بداعي تداخل الأوروجوائي لويس سواريز في اللعبة قبل وصولها لمسجل الهدف ليعوض الفرنسي الهدف الملغي بهدف الفوز.

وورفع أتليتكو مدريد رصيده إلي 10 نقاط جمعهم من الفوز على سيلتا فيجو وإلتشي في الجولتين الأولي والثانية والتعادل الجولة الماضية أمام فياريال بنتيجة 2-2.