تعادل مثير بين إنتر وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه سامبدوريا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله فيديريكو ديماركو في الدقيقة 18 وتعادل سامبدوريا في الدقيقة 33 عن طريق مايا يوشيدا، ثم أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ولكن سامبدوريا عادل النتيجة عن طريق توماس أوجيللو في الدقيقة 47.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، مؤقتا، كما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

وكان إنتر ميلان فاز بأول مباراتين له بالدوري على جنوه 4 / صفر وعلى فيرونا 3 / 1.

في المقابل، خسر سامبدوريا في الجولة الأولى أمام ميلان بهدف نظيف وتعادل في المباراة الثانية مع ساسولو سلبيا.