محمد فضل ممثلاً للبنك الأهلي في انتخابات رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار على ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق ليكون ممثلاً للنادي في انتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمر الجاري.

ودعا اتحاد الكرة المصري أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل ناد في موعد غايته 14 سبتمبر الحالي لانتخاب رابطة أندية القسم الأول.

وحدد اتحاد الكرة في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر.

وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.