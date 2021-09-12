الأهلي يكشف موعد وكواليس حفل "العاشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، موعد وتفاصيل الاحتفالية المقرر أن تتم بمناسبة تتويج فريق الكرة بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه يوليو الماضي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي أقيم بدولة المغرب.

يلا كورة كان قد أشار في وقت سابق الى أن الاحتفالية من المقرر أن تكون مساء الثلاثاء 14 سبتمبر.

وأكد الأهلي من خلال موقعه الرسمي، أن الاحتفالية ستقام يوم الثلاثاء في الساعة الـ8 مساءً بملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وأشار الأهلي إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قدم الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية.

وقال الأهلي، أن الحفل يتضمن العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

ونوه الأهلي الى أن الحفل تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ارتباطات الفريق المُتتالية.

وشدد الأهلي أن محمود الخطيب عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال، واستعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.