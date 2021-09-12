بالفيديو.. الجونة يعلن تعاقده مع خالد قمر "عرضية = هدف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الجونة رسمياً تعاقده مع خالد قمر مهاجم نادي الاتحاد السكندري من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتعاقد الجونة مع خالد قمر في صفقة انتقال حر.

ونشر الجونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو لأهداف خالد قمر للترحيب بالصفقة تحت عنوان "عرضية = هدف".

وأبرم الجونة عدد من الصفقات مؤخراً أبرزها التعاقد مع المدافع عمرو طارق وكريم طارق وشيميلس بيكلي.

يذكر أن خالد قمر سبق له اللعب في صفوف نادي اتحاد الشرطة والزمالك بجانب الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري.