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خاص.. سيراميكا يطلب استعارة ربيعة من الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول أن نادي سيراميكا كليوباترا أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات رامي ربيعة مدافع الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن سيراميكا كليوباترا طلب استعارة رامي ربيعة من الأهلي.

وأضاف أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي تدرس الموقف وتنتظر الرد النهائي من المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سواء بإعارته أو استمراره مع الفريق.

يذكر أن الأهلي أرسل قائمته المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد 2021/2022، والتي تضمنت اسم رامي ربيعة رغم قلة مشاركاته مع الفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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