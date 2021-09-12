بث مباشر : مشاهدة مباراة الرفاع والحد في الدوري البحريني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الرفاع والحد بالجولة الثانية في الدوري البحريني، ضمن مباريات اليوم الاحد 12-9-2021.

يستضيف نادي الرفاع نظيره الحد على استاد مدينة خليفة الرياضية، واضعًا هدف تحقيق الانتصار الأول في الدوري البحريني 2021/2022 نصب عينيه، بعد تعادله في الجولة الأولى مع البطل القياسي للمسابقة نادي المحرق.

في المقابل، يتطلع نادي الحد إلى تحقيق انتصاره الأول هو الآخر، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام فريق الحالة، أو على الأقل تفادي الخسارة للحفاظ على الحالة النفسية للاعبيه قبل مباريات الفترة القصيرة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الرفاع نجح في تحقيق الانتصار على الحد في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين في الدوري البحريني.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع والحد اليوم، على قناة البحرين الرياضية 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12226 أفقي، وبمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي البحريني «علي حسن».

وسيتولى الحكم البحريني «وليد محمود» إدارة المباراة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية والبحرين.