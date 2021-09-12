لاعب يوفنتوس السابق ينتقد كريستيانو رونالدو لهذا السبب

سلط لاعب خط وسط يوفنتوس السابق “جيانكارلو ماروكي” الضوء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب كمهاجم في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد مساء السبت في الدوري الإنجليزي.

واحتفل النجم البرتغالي بعودته إلى أولد ترافورد بهدفين ضد نيوكاسل برسم الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تزامنًا مع خسارة يوفنتوس مباراته الثانية على التوالي أمام نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ويملك البيانكونيري نقطة واحدة فقط بعد أول ثلاث مباريات بالدوري الايطالي، حيث تعادل مع أودينيزي في الجولة الأولى بحضور كريستيانو رونالدو وخسر مباراتين بعد بيع النجم البرتغالي لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

ماذا قال لاعب يوفنتوس السابق عن كريستيانو رونالدو؟

علق لاعب خط وسط يوفنتوس وبولونيا السابق ماروتشي على أول ظهور للنجم كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر.

وقال الجناح الإيطالي السابق الذي أصبح الآن محللًا في قنوات سكاي سبورتس إيطاليا “لقد لاحظت أنه لعب دورًا في قلب الهجوم أمس، وهو أمر رفض القيام به عندما كان في يوفنتوس”.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها 15 مليون يورو من يوفنتوس في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، ويمكن للشياطين الحمر دفع 8 ملايين يورو إضافية كمكافآت.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا 101 هدفًا في 134 مباراة مع يوفنتوس، حيث لعب مع البيانكونيري تحت قيادة ماسيميليانو أليجري وماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو في ثلاث مواسم.

ومع ذلك، وخلال الفترة التي قضاها في تورينو، نادرًا ما لعب رونالدو كمهاجم صريح، واختار بدلاً من ذلك أن يبدأ من الجناح الأيسر.

ويقال أن ماوريتسيو ساري سافر إلى جنوب فرنسا للقاء رونالدو على يخته قبل موسم 2019-20 طالبًا منه أن يكون مهاجماً كلاسيكيًا خلال الموسم، ومع ذلك، أصر رونالدو على أنه لن يفكر في تغيير مركزه.