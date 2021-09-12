بث مباشر : مشاهدة مباراة تشرين والشرطة في الدوري السوري رابط يلا شوت

بث مباشر : شاهد مباراة تشرين والشرطة في الدوري السوري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة تشرين والشرطة بالجولة الثالثة في الدوري السوري، ضمن مباريات اليوم الاحد 12-9-2021.

يستقبل نادي تشرين نظيره الشرطة وعينه على تحقيق الثاني في الدوري السوري 2021/2022، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى على الاتحاد وتعادل في الثانية أمام النواعير.

على الجهة المقابلة، خسر نادي الشرطة في المباراة الافتتاحية أمام الكرامة، وسيسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أمام تشرين في طريق استعادة توازنه، بعد تحقيق فوزه الأول بالجولة الماضية على حساب الفتوة.

جدير بالذكر أن آخر 10 مباريات جمعت الفريقين في الدوري السوري، فاز نادي تشرين 6 مرات، مقابل انتصار وحيد لفريق الشرطة، بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات.

وتنقل مباراة تشرين والشرطة في الجولة الثالثة بالدوري السوري على قناة سوريا دراما، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11938 عمودي، وبمعدل ترميز 27500.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية وسوريا.