بث مباشر : مشاهدة مباراة الوداد واتحاد طنجة في الدوري المغربي انوي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمشاهدة مباراة الوداد واتحاد طنجة في قمة مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر بالجولة الأولى من الدوري المغربي موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة الوداد واتحاد طنجة على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت المغرب، 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مواجهة الوداد ضد اتحاد طنجة على شاشة القناة الرياضية المغربية بتقنية HD بصوت المعلق الرياضي المغربي عادل المسعودي.

ويتصدر الدوري المغربي أربعة أندية بعد مباريات أمس السبت، هم «شباب المحمدية والدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير والرجاء»، ويأتي من بعدهم مولودية وجدة وأولمبيك خريبكة بسبب تعادلهما معًا.

ويدخل الوداد مباراة اليوم بـ 5 صفقات جديدة قام بضمهم خلال الميركاتو الصيفي 2021، وأبرزهم اللاعب الكونجولي تسومو جوفهيل، والمدافع الهداف جلال داودي.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز اتحاد طنجة بنتيجة 4/2 في منتصف شهر يوليو 2021 على ستاد دونور (محمد الخامس).

ولم يظهر تفوق فريق على آخر في آخر 5 مواجهات، حيث فاز الوداد مرتين عامي 2019 و2020، وفاز اتحاد طنجة مرتين في ذهاب وإياب موسم 2021/2020، وانتهت مباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 في مايو 2019.

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