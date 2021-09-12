بث مباشر : شاهد مباراة الاتفاق والرائد في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاتفاق والرائد ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021 بالجولة الرابعة من الدوري السعودي.

تنطلق مباراة الاتفاق والرائد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الراكة، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مواجهة الاتفاق ضد الرائد على قناة SSC6 السعودية، بتقنية HD، وتعليق المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري.

يدخل الاتفاق مباراة اليوم وفي جعبته 5 نقاط من 3 جولات، حيث سقط في فخ التعادل مرتين أمام الشباب وأبها، مكتفيًا بفوز حققه في الافتتاح على الباطن.

أما فريق الرائد فقد جمع 6 نقاط من انتصارين على الفتح والحزم، وخسارة واحدة فادحة كانت أمام الاتحاد في الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022/2021.

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الاتفاق بنتيجة 1/3 نهاية شهر مايو 2021، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وفي آخر 5 مواجهات بين الاتفاق والرائد، انتصر الاتفاق في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للرائد تحقق في نهاية شهر ديسمبر 2019 بنتيجة 2/3.

ولم يحقق الرائد سوى فوز وحيد على ملعب الاتفاق خلال السنوات الـ 10 الماضية، وحدث ذلك يوم 2 مارس 2017 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي، بهدف متأخر سجله اللاعب الغيني إسماعيل بانجورا في الدقيقة 89 من علامة الجزاء.

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