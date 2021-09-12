جاريث بيل يفتتح سجل الاصابات بالغياب عن مباراة سيلتا فيجو

عاد النجم الويلزي جاريث بيل إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد موسم واحد بنظام الإعارة مع توتنهام، لكن عودته تزامنت مع استمرار مسلسل الاصابات التي تلاحقه مع النادي الملكي، حيث تأكد غيابه عن مباراة سيلتا فيجو الليلة في الدوري الاسباني.

ويلعب النادي الملكي الليلة، مباراته الأولى في موسم 2021/22 على ملعب سانتياجو برنابيو الذي أعيد تطويره حيث يهدف كارلو أنشيلوتي إلى تمديد بدايته الخالية من الهزائم حتى الآن في الدوري.

وسيتعين على المدرب الإيطالي القيام بذلك بدون جاريث بيل، الذي أبلغ عن مشكلة بسيطة في أوتار الركبة أثناء التدريبات الاخيرة قبل مواجهة زملاء اياجو ايسباس وفقًا لتقارير الصحف الاسبانية.

ولعب بيل دورًا رئيسيًا لويلز خلال فترة التوقف الدولية بتسجيل ثلاثية في تصفيات كأس العالم 2022 أمام بيلاروسيا، ما بعث بصيص أمل لدى عشاق ريال مدريد في رؤية موسم كبير من البالغ من العمر 32 عاماً، قبل تتبخر هذه الآمال، مباشرة بعد عودته إلى مدريد.

ما هي مدة غياب جاريث بيل عن ريال مدريد؟

تشير التقديرات الأولية إلى أن اللاعب الويلزي سيغيب أيضًا عن رحلة دوري أبطال أوروبا إلى إنتر ميلان الإيطالي في منتصف الأسبوع الجاري، على أن يكون لائقًا في الوقت المناسب لمباراة نهاية الأسبوع المقبل في فالنسيا.

ويغيب النمساوي ديفيد ألابا عن الملاعب بسبب الإصابة أمام زوار إدواردو كوديت بعد إصابة لاعب بايرن ميونخ السابق بإصابة في فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي.

كما يفتقد ريال مدريد خدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش و الاسباني داني سيبايوس والالماني توني كروس، مع إمكانية اراحة النجم الفرنسي كريم بنزيمة استعدادًا لمواجهة إنتر ميلانو، ما يترك كارلو أنشيلوتي أمام خيارات ضيقة في مباراة سيلتا فيجو مساء اليوم.