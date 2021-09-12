نجم بايرن ميونخ يتأسف لغياب ميسي عن برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تحدث نجم بايرن ميونخ “توماس مولر” عن مواجهة برشلونة المقبلة في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويقول “إنه لأمر مخزٍ” أن يواجه النادي البافاري، البلوجرانا بدون النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

بدأ العد التنازلي لعودة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع، وستشهد إحدى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات استقبال برشلونة لنادي بايرن ميونيخ في ملعب الكامب نو.

يتواجه العملاق الكتالوني مع نظيره البافاري ليلة الثلاثاء، على الرغم من أن التوقعات ليست كبيرة بشكل خاص حول برشلونة، نظراً للتغييرات الكبيرة التي شهدها فريق رونالد كومان هذا الصيف.

يرجع ذلك إلى حد كبير إلى خسارة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، بينما أدى رحيل أنطوان جريزمان إلى ضعف فريق رونالد كومان هجومياً بشكل كبير.

ورغم كل ذلك، وقبل رحلة ليلة الثلاثاء إلى كاتالونيا، يتوخى نجم بايرن توماس مولر الحذر بالنظر إلى الفريق غير المألوف الذي ينتظره هو وزملائه، حتى لو شعر بخيبة أمل لعدم حصوله على فرصة لمواجهة ميسي مرة أخرى.

ماذا قال توماس مولر حول غياب ميسي عن برشلونة؟

قال مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر حول غياب الهداف التاريخي للنادي الكتالوني “بشكل عام، من العار أنه ليس هناك. عندما تلعب ضد فريق لديه ليو ميسي، فهذا شيء يعطي دافعًا إضافيًا للجميع لأننا نعرف ما حققه”.

وتابع “يجب أن أعترف، في الواقع، لا يمكنني تقييم برشلونة. بلا شك، بدون ميسي سيكونون فريقاً مختلفاً.”

وأوضح الدولي الألماني “من المحتمل أنه بدون ميسي سيكون لديهم لاعب لديه مساهمات دفاعية أكثر. لا أعرف ما الذي ينتظرنا. على أي حال، إنه ملعب رائع ونادي رائع “.