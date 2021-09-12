الامارات | الترجي يُهدد بن غيث والزمالك بالتصعيد لـ "فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يُهدد بن غيث والزمالك بالتصعيد لـ "فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الترجي التونسي بياناً، علّق من خلاله على فسخ اللاعب الجزائري، عبدالرؤوف بن غيث، عقده مع النادي بطريقة أحادية على الرغم من أن عقده مازال ممتدا حتى صيف 2023.

وجاء في البيان أن "اللاعب قام بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وغادر الفريق الاثنين الماضي"، مضيفا "وأمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل".

وألمح بن غيث أن السبب وراء قراره المنفرد بالرحيل عن نادى الترجي، هو عدم حصوله على مستحقاته المالية، من خلال منشور له على حسابه في ”إنستغرام”، وتتجه الأنظار حاليا نحو انتقاله إلى نادي الزمالك المصري لتعويض رحيل فرجاني ساسي خاصة أنه يلعب في المركز نفسه.

وذكرت بعض وسائل الاعلام التونسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرّر منع الترجي من إبرام صفقات جديدة نظرا، لعدم سداد باقي قيمة صفقة انتقال المهاجم الغاني خالد عبد الباسط، وتعكف إدارة النادي حاليا على إنهاء الإجراءات الإدارية، لتحويل المبلغ المطلوب، تمهيداً لرفع الإيقاف.

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