موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب إيلاند رود، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بتعادله مع تشيلسي 1-1 على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ7 نقاط، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، إليوت

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1، بتعليق: رؤوف خليف.