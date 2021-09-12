شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن حارس مرمى ومهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث نادى الاتحاد السكندرى عن ضم حارس مرمى ومهاجم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبل انتهاء الميركاتو الصيفى، ويأمل مسئولو زعيم الثغر في حسم ملف الصفقات سريعاً لاندماج العناصر الجديدة مع باقى لاعبى الفريق بوقت كافى قبل بداية الموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندرى قد دخل في مفاوضات مع نادى الزمالك لضم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض على سبيل الإعارة، وكشف محمد مصيلحى رئيس الاتحاد عن دخوله في مفاوضات مع جنش خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" فتحنا حوار مع الزمالك لضم أكثر من لاعب من ضمنهم جنش وجنش اسكندرانى وتحدثت معه بصفة شخصية وسنضم حارس مرمى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

أضاف: المنافسة صعبة جداً في الموسم المقبل وننحت في الصخر مع وجود أندية شركات بمبالغ مادية كبيرة جداً تتعاقد مع لاعبين، وكنادى شعبى معه جماهير عريقة نحاول مواكبة ما يحدث ولكن الفرق كبير.

واصل: اللاعبين الذين تعاقدنا معهم كانوا باختيار حسام وإبراهيم حسن ونتمنى أن يحققوا إضافة للاتحاد السكندرى، القائمة الآن بها 28 لاعباً، ورزاق سيسية طلبته من الزمالك ولكن اللاعب كان هدفه الاحتراف خارج مصر، وتحدثت معه اليوم فى الواحدة ظهراً ولكنه صمم على قراره بالاحتراف الخارجى، والاتحاد السكندرى عمره ما هيقف على لاعب.