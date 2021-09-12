شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب ارتداء القميص رقم 9 فى الأهلى بعد رحيل مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن الوافد الجديد للنادى الأهلى من الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، ارتداء القميص رقم 9 بالموسم الجديد لاسيما بعد رحيل مروان محسن مهاجم المارد الأحمر منذ أيام قليلة، وعبر حسام حسن عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابه تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار15 عاما.

وقال حسام حسن فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى: «المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حسم الأمور بشكل ناجح، أنا سعيد للغاية وشعوري لا يوصف بعدما حققت الحلم الذي طال انتظاره، خاصة أنني أنتمي لعائلة أهلاوية وانتصارات النادي هي مصدر سعادتها على الدوام».

وتحدث حسام حسن عن بدايته حلمه بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي قائلا: «في 2006 تقدمت لخوض الاختبارات في قطاع الناشئين بالنادي، ولكن لم يحالفني التوفيق، والحمد لله بعد 15عامًا نجحت في تحقيق هذا الحلم الذي لم أتخل عنه يومًا، وكنت أقاتل لتحقيقه، حيث قدمت كل ما أملكه من جهد وعرق لكي أنجح في اللعب لنادي القرن».

وأضاف: «الموسم الجاري قدمت أداء مميزا جعلني مرشحا للانتقال إلى أكثر من فريق سواء داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقيت العديد من العروض بأرقام كبيرة، لكن قراري من البداية كان النادي الأهلي الذي لا يمكن مقارنته بأحد.. لم أتردد لحظة في الموافقة على العرض، ولم يشغلني شيء طوال فترة المفاوضات سوى أن تكتمل بنجاح وهو ما تحقق، وهنا أشكر كل من ساندني حتى حققت حلم حياتي».

وأشار حسام حسن، إلى أنه طوال رحلته الاحترافية، كان هدفه الأول هو اللعب في الأهلي وقال: « تنقلت بين أكثر من فريق وكان هدفي الأول هو الوصول إلى القمة.. عندما كنت في ناشئي نادي طلائع الجيش، كنت معجبا جدًا بتجربة محمد الشناوي، حارس الفريق الذي كان يلعب للطلائع وقتها، كانت تجربته ملهمة بالنسبة لي بعدما رحل عن الأهلي، وكان يقدم مستويات كبيرة، وسعيد للغاية لأننا سوف نجتمع بفريق واحد، وهو أحد أبرز حراس المرمى في مصر وإفريقيا».

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال حسام حسن: «علاقتي مميزة بمعظم لاعبي الأهلي، وقد تزاملنا في المنتخبات الوطنية لفترات عديدة وتربطني صداقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بعد أن لعبنا في سموحة، وكذلك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.. بالتأكيد أنا واثق من احتواء لاعبي الفريق لأي وافد جديد، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بالنجاح في تجربتي بالفترة المقبلة».

وتحدث حسام حسن عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها بلا حدود، خاصة أن الفريق يستعد لخوض العديد من التحديات والبطولات، ويسعى للفوز بها وقال:« أنا متشوق للغاية لبدء مشواري مع الفريق، وأتطلع لأكون صاحب بصمة في الفوز بكل البطولات.. مازال الموسم به العديد من التحديات والبطولات لنفوز بها، وبالتأكيد أتمنى تتويج الفريق ببطولة السوبر المحلي والسوبر الإفريقي وطموحاتي بلا حدود».

وواصل: « أحلم باللعب في كأس العالم للأندية.. النادي الأهلي الوحيد بين أندية مصر الذي شارك في هذه البطولة العالمية، وبالتأكيد حصلت على فرصة العمر؛ لكي أكون ضمن الفريق الذي سوف يشارك في النسخة المقبلة باليابان.. حماسي كبير لتقديم أفضل ما يمكنني؛ لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني، وأساهم في صناعة تاريخ جديد في كل البطولات والمحافل».

وعن مثله الأعلى في مسيرته الكروية قال حسام حسن: «الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو مثلي الأعلى.. منذ الصغر وأنا أحلم بأن ألتقي به وقد منحني القدر فرصة اللعب في الأهلي لأكون قريبا من تحقيق هذه الأمنية.. الكابتن الخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به».

وأضاف: « جاهز لكل التحديات.. أنا أعرف جيدا أن الأهلي لا يقبل سوى الفوز بالبطولات، وأنا أعشق التحديات.. أعرف أيضا أن اللعب للفريق يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز والابتعاد عن الضغوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي، وأن يكون لي دور مع الفريق خلال الفترة القادمة».

وواصل: « بدون شك اللعب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب، فهو مدير فني صاحب تاريخ كبير، فضلا عن إنه صاحب رؤية، والكل يعرف أنه يملك القدرة على تطوير اللاعبين والتعامل معهم بأفضل ما يكون من الناحية النفسية، وهو ما يجعلني متحمسا للغاية للتدرب معه والاستفادة منه بشدة».

واختتم حسام حسن حديثه، مؤكدا أنه «مشجع أهلاوي» ويشاهد مباريات الأهلي في كل البطولات وقال: « أحرص على متابعة مباريات الأهلي بشكل منتظم، وقد عشت حالة من الترقب خلال مباراة نهائي إفريقيا التي حسمها محمد مجدي أفشة بالضربة القاضية في شباك الزمالك.. أما في نهائي العاشرة فكنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية، وكانت سعادتي لا توصف به.. أتمنى أن أنجح برفقة زملائي في الفريق في الفوز باللقب الحادي عشر».