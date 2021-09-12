شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لحل أزمة القيد مع الجبلاية بالطرق الودية بعد رفض اعتماد القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن إدارة الفريق البورسعيدى لم تتلقى أى خطاب رسمى من اتحاد الكرة حتى الآن برفض اعتماد القائمة الأولية للفريق، وقال هاشم في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصرى سيسعى لحل أزمة مستحقات الجبلاية بالطرق الودية كما حدث من قبل عن طريق جدولة الأموال المتأخرة على النادى البورسعيدى.

ورفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اعتماد القائمة الأولية للاعبى ناديى الزمالك والمصرى استعدادا للموسم الجديد حيث كان أخر موعد لإرسالها يوم 9 سبتمبر الجارى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه تم ادخال قوائم الفريقين على "السيستم"، إلا أنه لم يتم اعتماد القوائم بشكل رسمى من اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين لحين سداد الناديين المستحقات المتأخرة لديهما لصالح اتحاد الكرة وهو شرط أساسى للقيد الصيفى.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 7 أكتوبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.