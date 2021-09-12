شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السلة بالزمالك: المشاركة بمونديال الأندية مكافأة التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز السلة بنادى الزمالك، أن تأكيد مشاركة الفريق فى منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فبراير من العام المقبل، مكافأة للفريق الأبيض بعد التتويج بالبطولة الأفريقية.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن بطولة أفريقيا التي أقيمت في رواندا وتوج بها الفريق تم التشكيك فيها من البعض، والتقليل من مجهود اللاعبين، وخطاب الـ "فيبا" بالمشاركة في مونديال الأندية أفضل رد على المشككين، لذلك خبر المشاركة أسعدنا كثيرا، رغم أنى أعلنت فور التتويج باللقب الأفريقى بذلك لكن هناك من شكك في المعلومة.

وعن الاستعداد لكأس العالم للاندية قال رئيس جهاز السلة، إن الفريق لم يتلقى حتى الآن شروط الاتحاد الدولى من حيث التدعيمات، وباقى التفاصيل، وفور وصولها سيتم التحرك سريعا للاستعداد الجيد لها، ووضع برنامج وخطة لها، مثلما نفعل في البطولات المحلية والأفريقية.

وتلقى اتحاد كرة السلة خطابا من الاتحاد الدولى للسلة يفيد بتأكيد مشاركة الزمالك رسميا في بطولة كأس العالم للاندية بعد تتويجه ببطولة لأفروليج التى أقيمت برواندا خلال الأشهر الماضية.