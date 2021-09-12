شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواصل الإنجازات وتتأهل إلى نهائى بطولة ألمانيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في انجاز تاريخي للتنس المصري.

توقفت مباراة ميار شريف فتاة مصر الذهبية والرومانية جاكلين كريستيان فى الدور نصف النهائي من بطولة ألمانيا، فترة طويلة؛ بسبب الإضاءة الضعيفة، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل في المجموعات 1-1 وفي المجموعة الفاصلة 2-2 وتم استكمال المباراة اليوم.

ونجحت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، فى التأهل لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.