شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: لا أؤيد ربط مصير كيروش مع المنتخب بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن الموسم الماضى تأثر كثيراً بعدم الانتظام الإدارى رغم المستوى الفنى الكبير الذى أظهرته الأندية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: الموسم الماضى إدارياً كان صعب جداً ولا أريد أن أقول كارثى، بسبب التوقفات وعدم الانتظام والتأجيلات، ولكنه انتهى بما فيه، ولكن على الناحية الفنية كان قوياً جداً من المواسم القليلة التى استمرت فيها المنافسة على اللقب وصراع البقاء حتى الأسابيع الأخيرة.

أضاف: اختيار كيروش للمنتخب رائع جداً هو أقوى سيرة ذاتية جاءت للمنتخب، بعدما تولى منتخب البرتغال ولديه نجاحات كبيرة جداً ونتمنى له التوفيق بالجهاز المعاون المصرى، وأتمنى أن يكون هناك معسكر مبكر، يجب أن يكون لديك قرار إدارى بمنح كيروش فرصة لعامين على الأقل لتدريب المنتخب بغض النظر عن النتائج، ولا أؤيد رأى أنك لو لم تصل كأس العالم سيرحل المدرب.

واصل: نحتاج للفوز على ليبيا في مباراة على الأقل ونتعادل في الأخرى ولا نتلقى هزيمة، الأمور ملخبطة الأهلى منح لاعبيه 10 أيام أجازة ويعود على لقاء السوبر والطلائع يعود من فترة راحة طويلة جداً.

وعن صفقات القطبين قال وليد: الأهلى والزمالك مركزين في احتياجاتهم، والأهلى ضم ثنائى مصرى وأخر أجنبى مميز، وعوض المراكز التى كان يحتاجها خاصة مع عودة المعارين عمار حمدى وأحمد عبد القادر، والزمالك أيضاً أعاد لاعبين مهمين جداً مثل مصطفى فتحى وسيسيه وكذلك التعاقد مع النقاز وهناك صفقات لو انتهت ستكون إضافة قوية مثل عبد الله السعيد.

واختتم: سعد لاعب كبير كبير ولا أحب خروجه إعارة، إما أن يشكره النادى أو يعتزل فى الفريق، لأنك لن تستفيد شئ من لاعب كبير خرج للإعارة، لكن اللاعبين صغار السن خروجهم للإعارة يفيد اللاعبين ويفيد الفريق بعد ذلك.