شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتلقى عرضًا من فيوتشر لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمود جنش، حارس الزمالك، عرضًا من نادى فيوتشر إف سي، لضمه من الزمالك، وكشف مصدر مقرب من الحارس عن أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية.

وتابع المصدر ذاته، إن جنش سوف يحسم مصيره بشكل نهائى خلال الفترة الجارية وفقا لمباحثاته مع إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خاصة فى ظل ابتعاده عن الصورة على خليفة الأزمة التى حدثت بينه وبين كارتيرون فى مباراة سيراميكا بمنافسات الدورى المنقضى ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.